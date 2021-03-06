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ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы. Об этом в субботу, 6 марта, сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы.

— В Лефортовском тоннеле столкнулись пять автомобилей в правом и левом рядах, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что движение транспорта затруднено на участке в 2,8 километра.

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Лефортовский тоннельдепартамент транспорта столицыДТП
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