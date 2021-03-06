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«Умеем ждать»: Билан поделился с фолловерами домашним фото
Фото: instagram.com/bilanofficial

«Умеем ждать»: Билан поделился с фолловерами домашним фото

Никита Абрамов

Звезды

Российский певец Дима Билан решил поделиться с поклонниками фотографией из своего дома.

На снимке, опубликованном в микроблоге артиста, он сидит в кресле, одетый в домашнюю пижаму, и смотрит в окно на заснеженную улицу.

— Опять снежно сегодня. Ну ничего, мы умеем ждать! — подписал фото певец.

Подписчики Билана оставили много позитивных комментариев к посту.

«Кресло такое прикольное»; «Это не повод расстраиваться»; «Скоро будет настоящая весна»; «У природы нет плохой погоды»; «Шикарное кресло, прекрасно смотрится в интерьере вашего дома», — написали поклонники под фотографией Билана в его Instagram-аккаунте.

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Дима Биланфотографииснег
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