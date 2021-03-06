Александр Кокорин получил очередную травму

Фото: twitter.com/acffiorentina

Российский нападающий итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин получил травму бедра. Об этом в субботу, 6 марта, сообщили на сайте команды из Флоренции.

В сообщении уточняется, что Кокорин почувствовал дискомфорт во время матча Серии А с «Ромой», который состоялся 3 марта. Медицинское обследование футболиста выявило повреждение мышцы левого бедра. Отмечается, что в ближайшие дни Кокорину предстоит пройти еще одно обследование.

29-летний футболист стал игроком итальянского клуба в январе текущего года. До перехода Кокорин выступал за московский «Спартак».

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