Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину»

Фото: twitter.com/acffiorentina

Российский нападающий Александр Кокорин впервые вышел на футбольное поле в составе итальянского клуба «Фиорентина».

Дебют Кокорина состоялся в матче 21-го тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» играла против «Интера». Россиянин вышел на замену на 74-й минуте встречи при счете 0:2.

Отличиться на поле Кокорину не удалось. Матч завершился поражением его клуба со счетом 0:2.

Напомним, в январе клуб «Фиорентина» подтвердил включение в свои ряды нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина. Размер трансфера нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в «Фиорентину» составил 4,5 миллиона евро.

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Колонка обозревателя «ВМ» Руслана Карманова:

Самый скандальный футболист России 29-летний форвард московского «Спартака» Александр Кокорин подписал трехлетний контракт с известным итальянским клубом «Фиорентина». Теперь и во Флоренции оценят не только степень его профессионального мастерства, но и уровень скандальности (далее…).