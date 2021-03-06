«Не имеют права!»: Соседов отреагировал на появление в детском «Голосе» дочери Трофима

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Детям звездных родителей нужно запретить участие в открытых конкурсах, таких как шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. По его словам, «проталкивание» бездарного ребенка в победители следует рассматривать как уголовное преступление.

Ранее в новом сезоне шоу «Голос. Дети» выступила Елизавета Трофимова, дочь известного певца Сергея Трофимова. Девушка успешно прошла этап «слепых прослушиваний». К ней повернулись все три наставника: Светлана Лобода, Егор Крид и Баста. Несмотря на скандалы, связанные с появлением в «Голосе» дочери певицы Алсу и дочери телеведущего Романа Будникова, Елизавета не побоялась принять участие в шоу.

— Это все липа! Это шоу мне глубоко неинтересно, — сказал Соседов. — Наставники на слепых прослушиваниях знают, кого они «выбирают». У них, как и в любой программе, написан сценарий. Они работают в соответствии с правилам драматургии. Иначе и шоу не получится, выйдет бардак и кухонный разговор. Это телевидение, там ничего «просто так» не случается.

Соседов лично не знаком с Елизаветой, но является поклонником ее отца Сергея Трофимова. В то же время к дочери певца «это не имеет отношения». Талант родителей необязательно переходит к детям, считает собеседник «ВМ».

— Вот мое мнение. Насколько бы ни был талантлив сын или дочь известного человека — артиста, музыканта, политика или бизнесмена — этот ребенок не должен принимать участие в кастинге «народных шоу». Там отбирают детей простых родителей. Ребенок «из народа» и ребенок звезды заведомо находятся в разных условиях, это как принц и нищий! — уверяет критик.

Даже талантливые дети известных родителей, «что бывает редко», не должны находиться среди участников, которые пришли с улицы, считает Соседов. В такой ситуации речи о состязании талантов не идет, «если налицо социальное неравенство», пояснил он. Продюсеры, по его словам, «не имеют морального права так поступать».

Критик заметил, что сын богатых родителей «всегда стоит выше». У него есть другие пути самореализации, родители со своими связями и деньгами могут обеспечить ему возможность добиться успеха.

— Поэтому мне неинтересно, как спела на конкурсе дочь известной певицы «А» или певца под условным обозначением «Б». Я точно знаю, что их статус не позволяет им участвовать в состязании с простыми детьми, — объяснил свою позицию критик.

Он назвал откровенным мошенничеством и криминалом ситуации, когда звездных детей «проталкивают», чтобы потешить самолюбие папы и мамы. За такое надо привлекать как за уголовное преступление, заключил он.

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