Движение на участке Киевского шоссе перекрыто из-за возгорания бензовоза
Россия, Москва, поселение Киевский Карта всех событий
Движение транспорта на участке Киевского шоссе в поселении Киевский ТиНАО затруднено из-за ДТП.
В результате аварии загорелся бензовоз.
— На 64-м километре Киевского шоссе у светофора под железнодорожным мостом загорелся бензовоз после ДТП, — сообщило Агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что движение перекрыто в обе стороны шоссе.
Позднее стало известно, что возгорание было ликвидировано на площади три квадратных метра.
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