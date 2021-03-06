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Движение на участке Киевского шоссе перекрыто из-за возгорания бензовоза
Фото: АГН Москва

Движение на участке Киевского шоссе перекрыто из-за возгорания бензовоза

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, поселение Киевский Карта всех событий

Движение транспорта на участке Киевского шоссе в поселении Киевский ТиНАО затруднено из-за ДТП.

В результате аварии загорелся бензовоз.

— На 64-м километре Киевского шоссе у светофора под железнодорожным мостом загорелся бензовоз после ДТП, — сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что движение перекрыто в обе стороны шоссе.

Позднее стало известно, что возгорание было ликвидировано на площади три квадратных метра.

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Киевское шоссеДТПпожар
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