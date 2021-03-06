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Губернатор Севастополя заявил, что город обеспечивается водой без сбоев
Фото: sev.gov.ru / Правительство Севастополя

Губернатор Севастополя заявил, что город обеспечивается водой без сбоев

Никита Абрамов

Общество

План по обеспечению водоснабжением Севастополя реализуют эффективно и без сбоев. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— План реализуется без сбоев, здесь надо отдать должное всем участникам за принятие решения и за то, что это сейчас дает видимый реальный эффект, — рассказал Развожаев во время прямого эфира в Instagram.

Губернатор отметил, что на будущей неделе воду в город будут подавать со стабильной мощностью, которая составит 50 тысяч кубометров в сутки.

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