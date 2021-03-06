«Привет, ромашки!»: Стриженова похвасталась перед поклонниками букетом цветов
Телеведущая Екатерина Стриженова решила похвастаться перед фолловерами огромным букетом цветов.
Фотографию ведущая опубликовала в своем микроблоге.
— Привет, ромашки! — коротко подписала снимок Стриженова.
Подписчики восторженно отреагировали на пост телеведущей.
«Шикарный букет и его обладательница! Мои любимые цветы!»; «Как красиво, вам идет»; «Ромашки? Супер!»; «Какая нежность!», — написали поклонники в комментариях под фотографией в Instagram-аккаунте Стриженовой.
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