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«Привет, ромашки!»: Стриженова похвасталась перед поклонниками букетом цветов
@strizhenovae / Фотография из официального аккаунта Екатерины Стриженовой в Instagram

«Привет, ромашки!»: Стриженова похвасталась перед поклонниками букетом цветов

Никита Абрамов

Звезды

Телеведущая Екатерина Стриженова решила похвастаться перед фолловерами огромным букетом цветов.

Фотографию ведущая опубликовала в своем микроблоге.

— Привет, ромашки! — коротко подписала снимок Стриженова.

Подписчики восторженно отреагировали на пост телеведущей.

«Шикарный букет и его обладательница! Мои любимые цветы!»; «Как красиво, вам идет»; «Ромашки? Супер!»; «Какая нежность!», — написали поклонники в комментариях под фотографией в Instagram-аккаунте Стриженовой.

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фотографииЕкатерина Стриженовабукет цветов
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