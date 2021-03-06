Путин направил послание духовному лидеру Ирана

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин отправил послание духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил пресс-атташе дипломатической миссии Максим Суслов.

Посол РФ в Тегеране Леван Джанарян передал послание министру иностранных дел Ирана Али Акбару Велаяти.

— Сегодня посол был приглашен к старшему советнику верховного руководителя на встречу, в ходе которой было передано послание, которое стало ответом на послание, которое в начале февраля передал спикер иранского парламента, — цитирует Суслова РИА Новости.

Пресс-атташе отметил, что послание посвящено укреплению двусторонних отношений России и Ирана. Также в нем говорится о некоторых международных и региональных вопросах.

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