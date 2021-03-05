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Владимир Путин назначил нового посла России в Узбекистане
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин назначил нового посла России в Узбекистане

Ксения Монахова

Политика

Президент России Владимир Путин назначил нового посла страны в Узбекистане. Им стал Олег Мальгинов. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

— Назначить Мальгинова Олега Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Узбекистан, — говорится в указе.

По данным сайта Министерства иностранных дел России, Олег Мальгинов находился на посту директора директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) внешнеполитического ведомства страны.

Ранее должность полномочного посла России в Узбекистане занимал Владимир Тюрденев. Новым указом Владимир Путин освободил от его от этих обязанностей.

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