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Росприроднадзор взял на контроль ситуацию с пожаром в акватории реки Обь
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Росприроднадзор взял на контроль ситуацию с пожаром в акватории реки Обь

Никита Абрамов

Происшествия

Недалеко от Нижневартовска в акватории реки Обь обнаружили пожар. Росприроднадзор взял ситуацию на контроль. Об этом в субботу, 6 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

— В данный момент Росприроднадзор совместно с МЧС следит за ситуацией, — говорится в сообщении.

Предположительно, возгорание вызвала авария на подводном трубопроводе.

Видео: Telegram / РИА Новости

Известно, что в ближайшее время к месту происшествия прибудут инспекторы Росприроднадзора. Им предстоит установить причины происшествия, а также дать оценку нанесенному вреду экологии.

Как сообщает Интерфакс, под Нижневартовском прорвало нефтепровод, продукты из которого попали в реку. На данный момент часть трубопровода отключена. На реке Обь происходит горение нефти. Известно, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

Также известно, что в результате происшествия получил ожоги один человек, который находится на амбулаторном лечении.

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НижневартовскРосприроднадзорпожар
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