Раскрыты подробности заказного убийства жителя Москвы

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Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского Карта всех событий

Стали известны подробности заказного убийства жителя столицы, которое произошло 4 марта.

Известно, что четверо мужчин повалили жертву в сугроб, после чего надели на него наручники и затолкали в машину. Злоумышленники использовали электрошокер.

Известно, что происшествие случилось на улице Маршала Тухачевского. Как сообщает РЕН.ТВ, москвича позже увезли в Красногорск, где затем убили.

Убийство заказал бывший тесть мужчины. В субботу, 6 марта, стало известно о задержании организатора, а также двух исполнителей.

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