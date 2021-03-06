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Раскрыты подробности заказного убийства жителя Москвы
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Раскрыты подробности заказного убийства жителя Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского Карта всех событий

Стали известны подробности заказного убийства жителя столицы, которое произошло 4 марта.

Известно, что четверо мужчин повалили жертву в сугроб, после чего надели на него наручники и затолкали в машину. Злоумышленники использовали электрошокер.

Известно, что происшествие случилось на улице Маршала Тухачевского. Как сообщает РЕН.ТВ, москвича позже увезли в Красногорск, где затем убили.

Убийство заказал бывший тесть мужчины. В субботу, 6 марта, стало известно о задержании организатора, а также двух исполнителей.

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