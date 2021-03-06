«В третьем часу все стихло»: соседка рассказала подробности об убийстве на юго-западе Москвы

Фото: Олег Сыров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова Карта всех событий

В ночь на 6 марта в Москве мужчина убил молодого человека своей дочери, а ее саму ранил топором, после чего покончил с собой. О подробностях произошедшего корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала одна из жительниц подъезда.

— В два часа ночи, предположительно, на третьем этаже, где находится эта квартира, гремела музыка. Это очень мешало спать всем жильцам. Правда, криков и шума я не слышала. В третьем часу все стихло, — рассказала соседка.

Следует отметить, что, по предварительным данным, трагические события произошли именно в три часа ночи.

Фото: Олег Сыров / Вечерняя Москва

Убийство случилось в квартире дома по улице Дмитрия Ульянова. Мужчина поссорился с молодым человеком своей дочери. Он нанес парню множественные удары топором по голове и туловищу, в результате чего потерпевший скончался. Нападавший также ударил топором по голове свою дочь. Девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Ее отец после нападения покончил с собой. По информации СМИ, мужчина страдал от онкологического заболевания.

По факту произошедшего возбудили два уголовных дела.

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