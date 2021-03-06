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Дело возбудили после нападения мужчины на дочь и убийства ее парня в Москве
Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Дело возбудили после нападения мужчины на дочь и убийства ее парня в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело по факту убийства молодого человека, которое совершил мужчина в Москве. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел ночью 6 марта в квартире жилого дома на улице Дмитрия Ульянова. Мужчина поссорился с молодым человеком своей дочери. Он нанес парню множественные удары топором по голове и туловищу, в результате чего потерпевший скончался. Нападавший также ударил топором по голове свою дочь. Девушка была госпитализирована, в настоящее время она находится в больнице.

После инцидента мужчина покончил с собой. Ему назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Возбуждены уголовные дела по факту убийства и покушения на убийство двух лиц.

По информации СМИ, нападавший мужчина страдал от онкологического заболевания.

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