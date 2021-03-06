Российский теннисист Даниил Медведев 15 марта станет второй ракеткой мира

Фото: instagram.com/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев 15 марта станет вторым номером мирового рейтинга. Об этом в субботу, 6 марта, сообщила Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) в своем Twitter-аккаунте.

Медведев на данный момент занимает третье место мирового рейтинга. Он станет первым игроком в топ-2 не из «большой четверки» за последние 15 лет.

«Большой четверкой» называют квартет теннисных игроков, в который входят серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей.

На данный момент первое место рейтинга занимает Джокович, который победил Медведева в финале последнего Australian Open.

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