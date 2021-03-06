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Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе под Ярославлем
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе под Ярославлем

Никита Абрамов

Происшествия

На нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области произошел пожар. Об этом в субботу, 6 марта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Ярославской области.

Согласно предварительным данным, произошло возгорание двух емкостей с нефтепродуктами.

— Подтверждается возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами объемом 600 метров кубических… На данный момент идет проливка и охлаждение, угрозы распространения нет, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Видео: Пресс-служба правительства Ярославской области

Отмечается, что пострадавших при пожаре не обнаружено.

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Нефтеперерабатывающий заводЯрославская областьпожар
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