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Ученые перечислили опасные для здоровья комнатные растения
Декоративное комнатное растение/ Фото: Скриншот с видео на youtube канала « Vilena Studio»

Ученые перечислили опасные для здоровья комнатные растения

Анастасия Волоснова

Общество

Некоторые комнатные растения могут негативно влиять на здоровье людей, убеждены ученые. По их мнению, существует пять особо опасных для человека видов растений.

Кротон или Кодиеум является самым ядовитым комнатным растением из-за сока, который выделяет его стебель и листья. Попадание сока на человеческую кожу может спровоцировать сильный ожег, а для домашних животных знакомство с данным растением может закончится летальным исходом.

Цветок Диффенбахия довольно неприхотлив, поэтому его часто покупают домой. Однако попадание его сока в слюну может спровоцировать отек горла и паралич голосовых связок. Кроме того, из-за сока растения могут развиться проблемы с желудком и сердцем.

Зеленое растение Монстера потребляет большое количество кислорода, из-за чего человеку может стать нечем дышать в собственной квартире. На листьях Монстеры есть небольшие шипы, которые могут поранить домашних животных или детей.

Знакомый многим Плющ также опасен для здоровья. Его стебель покрыт маслянистой смесью токсинов урушиол, которая вызывает на коже раздражение, которое похоже на химический ожог. Кроме того, дым от горящих листьев растения может вызвать проблемы с дыханием и воспаления.

Альпийская фиалка, которая носит название Цикламен, является ядовитым растением, аромат которого может вызвать головную боль или головокружение. Сок на листьях растения может спровоцировать ожоги на коже. Попадание ядовитого сока в глаза может привести к потере зрения, сообщает 5-tv.ru.

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