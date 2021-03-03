Астролог рассказала, что ждать знакам зодиака в марте

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывают, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в марте.

Первая половина месяца до 20 марта больше будет плодотворна для людей творческих профессий и темы самопознания и поиска предназначения. Фон: тонко чувствуем мир, любим без условностей, погружаемся в тайны мироздания, занимаемся самопознанием, раскрываем свои таланты, творим новые шедевры. Это один из самых благоприятных периодов для представителей всех творческих профессий.

С 1 по 4 марта случится неожиданный приход денег или новых предложений по работе.

С 4 марта по 23 апреля — слова и мысли будут двигать нас к свершениям и завоеваниям. Обязательно больше говорите с мужчинами и воодушевляйте их. С 16 марта до 4 апреля доверяйте своей интуиции — именно она вас направит. Аккуратнее с эмоциями, они в этот период сильно влияют на мышление.

20 марта — день весеннего равноденствия. Загадывайте желания. Они обязательно сбудутся! Время с 20 марта идеально подходит для старта и реализации задуманного. С 1 по 21 марта наступает время любви и романтических отношений. Мужчины будут тянуться к загадочным женщинам. Если вы хотите быть со своим партнером на одной волне, то пишите стихи, рисуйте картины, вздыхайте вместе на скамеечке под луной. С 21 марта наши чувства начнут вспыхивать как спички. Мужчин будут привлекать яркие, непредсказуемые, настойчивые дамы. 26 марта — затмение Венеры! Великолепный день, чтобы мечтать и загадывать желания.

Овен

Для Овнов март обещает быть нестабильным и тревожным. В период с 1-го по 20-е число велика вероятность столкнуться с неожиданными проблемами, вызванными бездействием партнеров или неблагоприятным влиянием со стороны. Овнам, скорее всего, придется самостоятельно преодолевать препятствия и возвращаться к этапу, на котором произошел сбой в работе. Напряжение и постоянная загруженность могут негативно сказаться на здоровье и душевном состоянии Овнов. Поэтому им стоит обратить особое внимание на самочувствие и сохранение энергии. Концентрация на личных проектах, творчество и отдых в кругу семьи помогут Овнам восстановить силы и к концу месяца вернуться к активной деятельности.

Близнецы

В марте на первый план у Близнецов, скорее всего, выйдет работа. Ведение текущих дел не составит для Близнецов труда, но из-за поспешности и суетливости планирование на месяцы, а тем более на годы вперед вряд ли станет успешным.

Умение Близнецов не зацикливаться на одной точке зрения, а рассматривать ситуацию с разных сторон поможет им выделиться среди коллег и получить заслуженное вознаграждение от руководства. Неожиданные встречи и изменения планов принесут Близнецам положительные эмоции и свежие идеи. К концу марта многие Близнецы почувствуют прилив энергии и с новыми силами возьмутся за активную деятельность. Период с 21-го числа и до конца месяца отлично подойдет для работы в коллективе и проведения деловых переговоров.

Рак

Первый месяц весны для многих Раков — благоприятный период для творчества и раскрытия таланта. Они окажутся в центре внимания и благодаря оптимизму и красноречию смогут донести свои идеи до людей. Поддержка близких, особенно во вторую неделю месяца, поможет избежать ошибок, грамотно спланировать время и правильно выбрать направление деятельности. Правда, критики избежать не удастся, но и из негативных отзывов Раки способны выделить полезные советы. Вторая половина марта — прекрасное время для начала нового проекта и привлечения партнеров, которые смогут оказать финансовую и моральную поддержку.

Телец

Для большинства Тельцов март будет успешным и разнообразным. В начале месяца, с 1 по 5 марта, у них появится возможность встретиться с интересными людьми, которые вдохновят на новые проекты и помогут воплотить в реальность давние мечты. С 5 по 11 марта Тельцам стоит более внимательно относиться к предложениям со стороны, потому что они могут оказаться убыточными. С середины месяца и до 21 марта для Тельцов благоприятный период для путешествий, деловых переговоров и свиданий. Возможно, Тельцы встретят свою вторую половину или надежного делового партнера. В последнюю неделю марта они захотят провести время с самыми близкими людьми.

Лев

Март для большинства Львов будет месяцем перемен. Наладить отношения с близкими помогут терпение и убедительность. Неожиданные события с 5 по 11 марта заставят относиться к жизни более внимательно и продуманно. После 21-го числа перед Львами откроются новые перспективы, а полученный опыт поможет существенно продвинуться в реализации текущих планов. Конец месяца благоприятен для начала карьеры, требующей активной жизненной позиции и красноречия.

Дева

Вероятно, в марте Девам придется совмещать решение давних проблем с занятиями творчеством. Вопросы, нерешенные в прошлом, скорее всего, проявят себя таким образом, что отложить их снова не получится. Особенно остро встанет проблема взаимоотношений с родными и партнерами. В период с 5 по 11 марта для возвращения к спокойствию и равновесию Девам наверняка придется пойти на компромисс и показать свое умение вести переговоры.

Поддержка и советы друзей окажутся не лишними, но выбор верной стратегии в решении конфликтной ситуации останется за Девами. В творческом плане Девы смогут проявить себя и привлечь к своему проекту новых спонсоров и поклонников.

Весы

В марте Весам, скорее всего, предстоит сосредоточиться на профессиональной деятельности. В начале месяца велика вероятность критики, ссор и недопонимания, которые отнимут у Весов много энергии. Поэтому в этот период Весам стоит внимательно следить за своим здоровьем и избегать переутомления, иначе придется отложить важные дела и долго восстанавливать силы. Постоянная занятость на работе может негативно повлиять на личную жизнь Весов. Чтобы не допустить напряжения в семье, Весам необходимо правильно планировать дела и уделять близким достаточно времени. Конец месяца — благоприятный период для работы в коллективе.

Скорпион

В марте большинству Скорпионов будут сопутствовать удача и успех. Скорпионы будут полны энергии и сил. На работе они смогут проявить себя с лучшей стороны. Руководство оценит вклад Скорпионов в общее дело и наградит их за трудолюбие премией или повышением. Скорпионы-бизнесмены найдут правильное направление развития и заложат фундамент для будущего проекта. Первый месяц весны — благоприятный период для свиданий, романтических встреч и укрепления семейных отношений. Велика вероятность крупного выигрыша в лотерею или выгодного вложения денег. После 21 марта активность Скорпионов немного снизится, но это никак не отразится на их работоспособности.

Стрелец

В начале марта Стрельцы могут почувствовать недостаток энергии, поэтому первую половину месяца они проведут в спокойном ритме. Сложные дела стоит отложить на более благоприятный период. С 1 по 11-е число велика вероятность возникновения проблем, которые придется решать сразу. После 21 марта самочувствие Стрельцов улучшится, и они активно проявят себя на работе и в личной жизни. Сотрудничество с более опытными партнерами станет началом подъема по карьерной лестнице. Но только внимательный подход к делу и тщательная проверка документов перед подписанием принесут успех и финансовое благополучие.

Козерог

Для большинства Козерогов март будет насыщенным. Они займутся ведением текущих дел, решением проблем прошлого и планированием будущих проектов. Ограниченный запас энергии вынудит распределять задачи по степени важности и трудоемкости. Грамотное планирование приведет к успеху и оставит время на личную жизнь и встречи с друзьями. В марте Козероги почувствуют желание перемен. Им важно выбрать верный вектор движения к цели. Если Козероги прислушаются к себе и оценят перспективы и риски, то удача будет на их стороне. А сомнительные проекты станут препятствием для достижения результатов.

Водолей

В период с 1 по 11 марта Водолеи предпочтут активным действиям спокойствие. Нерешительность будет мешать двигаться дальше. После 15-го числа ситуация изменится. Водолеи возьмутся за сложные задачи и отлично с ними справятся. Во второй половине месяца на первый план выйдет решение финансовых вопросов. Это благоприятное время для заключения сделок, ведения деловых переговоров и улучшения материального положения. После 21 марта свидания и встречи с друзьями придадут сил и энергии. В последние числа месяца высока вероятность отправиться в путешествие и познакомиться с интересными людьми.

Рыбы

Март для Рыб — благоприятный месяц. В любом деле их ждет успех. В первой половине месяца стоит заняться постановкой целей. Четкое понимание своих желаний станет началом подъема как в профессиональной, так и в творческой деятельности. В середине месяца переговоры с партнерами и обсуждение дел с коллегами могут оказаться крайне продуктивными. Решение вопросов и начало новых проектов будут удачными в том случае, если Рыбы не будут торопиться и взвесят все «за» и «против». Конец марта — отличное время для свиданий и укрепления семейных отношений.

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