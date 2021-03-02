Зомби и красные деньги: что предсказали Ванга и Нострадамус на этот год

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1 марта 1555 года, то есть 466 лет назад, французский алхимик и фармацевт Мишель де Нотрдам, известный миру как Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания. «Вечерка» узнала, какие пророчества он и другая провидица — Ванга — сделали для 2021 года.

Если вы думали, что эпидемия коронавируса самое страшное, что могло случиться с планетой, Нострадамус вас разочарует. Дело в том, что алхимик предсказал, будто какой-то ученый (поговаривают, что он даже может быть из России) создаст новое биологическое оружие, которое превратит людей в зомби и даст толчок апокалипсису.

Помимо этого, в предсказаниях француза есть упоминания мирового голода и солнечных бурь. А его слова: «Мы увидим, как вода поднимается, а земля опускается под нее» — многие интерпретировали как климатическую катастрофу.

Нострадамус также писал: «В небе виден огонь и длинный след искр», что может быть истолковано как какой-то астероид или комета. А у космического агентства NASA есть и «претендент» — астероид 2009 KF1. Проанализировав траекторию его полета, астрономы не отрицают, что у него есть реальные шансы столкнуться с Землей. Даже дату определили — 6 мая этого года.

Впрочем, футуролог Данила Медведев успокаивает особо впечатлительных.

— Такие пророчества нельзя принимать за чистую монету. Они сформулированы настолько расплывчато, что при желании их можно привязать к любым происходящим событиям. Да и сам Нострадамус не особо серьезно относился к своим пророчествам. Даже он не считал, что это четкие предсказания будущего, — сказал футуролог.

А вот Ванга, например, дает более радостные прогнозы. Например, она предсказала, что ученые смогут если не произвести, то хотя бы найти лекарство от рака. Еще провидица считала, что будет «объединение трех гигантов», что может быть интерпретировано как союз России, Китая и Индии. Кроме того, у «некоторых людей будут красные деньги». Специалисты трактуют это как банкноты в пять тысяч рублей или сто юаней.

Берегись, Трамп!

У Ванги есть прогнозы и для миллиардера Дональда Трампа. И они неутешительные.

Точнее, прогноз она дала именно для 45-го президента Соединенных Штатов Америки, которым и являлся Трамп. Исследователи уверены, что болгарская провидица увидела загадочную болезнь, которая настигнет бывшего главу государства именно в 2021 году. По предсказаниям, это «мистическое» заболевание, которое оставит 45-го президента глухим и вызовет у него травму мозга.

Расцвет нашей державы

Нострадамус, сам того не планируя, предсказал множество бед — от Великого лондонского пожара до сброшенной атомной бомбы.

Даже убийство президента США Джона Кеннеди нашло свое отражение в книге алхимика. Для России у Нострадамуса также припасены «видения». По его словам, после 2020 года наша страна вступит в свой «золотой век». Ученые заложат фундамент для великих открытий, будет очень активно развиваться торговля и сильно вырастет экономика. И если посмотреть на достижения ученых с вакциной от COVID-19, то поводов сомневаться в правдивости слов почти нет.

Меняем приоритеты

Не стоит воспринимать все предсказания как обязательные к исполнению. Ведь мы, судя по календарям и пророчествам, пережили уже не один конец света. Тем более трактование слов — это очень субъективная вещь. К сожалению, мы уже не сможем найти оригинальную книгу Нострадамуса, чтобы самим попробовать узнать по ней будущее.

Но, как писал алхимик, в 2020 году люди пересмотрят свое отношение к материальным благам: в приоритете будут любовь и дружба. Давайте верить только в это пророчество, а остальные не будем воспринимать серьезно.

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