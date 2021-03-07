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Врач рассказала о продуктах, которые помогут похудеть
Фото: Pixabay

Врач рассказала о продуктах, которые помогут похудеть

Анастасия Волоснова

Общество

Овощи и зелень могут помочь человеку похудеть. Об этом рассказала врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева.

По ее словам, огурцы, помидоры, а также кабачки и баклажаны являются наименее калорийными овощами. В их составе содержится большое количество воды, которое придает человеку чувство насыщения. Кроме того, к продуктам для похудения Бурляева отнесла зелень.

— На самом деле, все продукты, которые считаются продуктами для похудения, помогают слабо. И надеяться на их помощь никогда не стоит, — отметила Бурляева.

Она уточнила, что во время диеты нельзя резко ограничивать свои рацион и питаться одними продуктами. Во время похудения человек должен соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, считает врач.

По словам Бурляевой, грибы и грейпфруты также являются низкокалорийными продуктами. Однако они помогут похудеть, только если их правильно добавить в свой рацион, сообщает «Российская газета».

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овощидиетапохудение
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