Петр Ян проиграл американцу Стерлингу из-за дисквалификации в титульном бою UFC

Фото: AP Photo / Kyusung Gong

Российский боец смешанного стиля Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории.

Россиянин был дисквалифицирован из-за удара, который он нанес сопернику в четвертом раунде. Петр Ян ударил американца коленом в голову в партере. Данный прием является запрещенным.

Aljamain Sterling is the NEW UFC Bantamweight Champion after this illegal knee disqualified Petr Yan #UFC259pic.twitter.com/lQ6ITgu9ip — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) March 7, 2021

Поединок Яна и Стерлинга на турнире UFC 259 прошел без зрителей. Он состоялся на арене Apex в Лас-Вегасе.

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