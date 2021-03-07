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Петр Ян проиграл американцу Стерлингу из-за дисквалификации в титульном бою UFC
Фото: AP Photo / Kyusung Gong

Петр Ян проиграл американцу Стерлингу из-за дисквалификации в титульном бою UFC

Анастасия Волоснова

Спорт

Российский боец смешанного стиля Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории.

Россиянин был дисквалифицирован из-за удара, который он нанес сопернику в четвертом раунде. Петр Ян ударил американца коленом в голову в партере. Данный прием является запрещенным.

Поединок Яна и Стерлинга на турнире UFC 259 прошел без зрителей. Он состоялся на арене Apex в Лас-Вегасе.

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боецUFCПетр Ян
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