Врач объяснил, кому опасно жить на последних этажах в небоскребах

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Жизнь в небоскребе может негативно повлиять на здоровье человека. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, поломка лифта может заставить человека пешком подниматься на высокий этаж, что приведет к проблемам у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Если вы живете на 30-м этаже и вдруг сломается лифт, а у вас ишемическая болезнь сердца, то ничего хорошего в этом нет. Лишний вес, заболевания опорно-двигательного аппарата и астма тогда тоже станут проблемой, — пояснил врач.

Однако подъем в квартиру на лифте также может ухудшить самочувствие человека. Наличие острых респираторных заболеваний может спровоцировать заложение уха и привести к серьезным болям.

— Тридцатый этаж — это примерно 100–110 метров. Если человек туда поднимается за десять секунд на лифте, то ему может быть достаточно больно, — уточнил Хухрев.

Жить на высоком этаже удобно аллергикам, отметил врач. По его словам, ветер не может поднять пыльцу к последним этажам небоскребов, сообщает радио Sputnik.

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