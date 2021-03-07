Движение по внешней стороне МКАД осложнено из-за столкновения 11 автомобилей

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Россия, Москва, МКАД, 93-й километр Карта всех событий

Движение по внешней стороне МКАД осложнено из-за крупной аварии с участием 11 автомобилей. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 7 марта, на 93-м километре МКАД. На дороге в районе Ярославского шоссе столкнулись 11 автомобилей.

Движение по левой полосе, а также по двум средним полосам МКАД было перекрыто. На месте работают городские службы, уточнили в ведомстве.

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