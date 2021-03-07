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Авария с участием автобуса и двух автомобилей произошла на Киевском шоссе
Фото: Moscow Live

Авария с участием автобуса и двух автомобилей произошла на Киевском шоссе

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Новомосковский административный округ, Киевское шоссе, 27-й километр Карта всех событий

Столкновение автобуса и еще двух автомобилей произошло на Киевском шоссе в Москве. Об этом рассказал источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Машины столкнулись в воскресенье, 7 марта, на 27-м километре Киевского шоссе. В ДТП пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на западе столицы.

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