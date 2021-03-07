Авария с участием автобуса и двух автомобилей произошла на Киевском шоссе

Фото: Moscow Live

Россия, Москва, Новомосковский административный округ, Киевское шоссе, 27-й километр Карта всех событий

Столкновение автобуса и еще двух автомобилей произошло на Киевском шоссе в Москве. Об этом рассказал источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Машины столкнулись в воскресенье, 7 марта, на 27-м километре Киевского шоссе. В ДТП пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на западе столицы.

Читайте также: Пожар на территории торгового центра ликвидировали в Москве