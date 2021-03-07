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«Сильный ветер, низкое давление и метель»: москвичей предупредили о сложных погодных условиях
Фото: «Вечерняя Москва»

«Сильный ветер, низкое давление и метель»: москвичей предупредили о сложных погодных условиях

Анастасия Волоснова

Город

В Москву в воскресенье, 7 марта, придут «полчища грозовых туч», из-за которых в столице начнется метель. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

По словам синоптика, 7 марта в столице ожидаются сложные погодные условия, облачность и метель. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Из-за метели видимость в городе может ухудшиться до 500 метров.

Температура воздуха днем в Москве может подняться до нулевой отметки. Однако давление в столичном регионе будет аномально низким, уточнил синоптик.

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