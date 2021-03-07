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Скончался бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Скончался бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев

Анастасия Волоснова

Общество

Бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

— Это невосполнимая утрата для всех нас — учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь. Несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, он всегда оставался настоящим человеком, патриотом своей страны, — говорится на сайте ведомства.

Причину смерти Сухарева в ведомстве не указали.

Должность генерального прокурора СССР Сухарев занимал с 1988 по 1990 год. За свою жизнь он написал свыше 120 научных работ и книг. Сухарев занимался разработкой Уголовно-процессуального кодекса России и других документов.

Кроме того, Александр Сухарев был ветераном Великой Отечественной войны. Он провел на фронте более двух лет, в сентябре 1944 года был ранен во время сражения.

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