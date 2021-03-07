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Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

Анастасия Волоснова

Город

Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы для уборки снега и проведения противогололедной обработки на улицах Москвы. Об этом рассказали в Telegram-канале пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что городские службы работают в усиленном режиме из-за осадков, которые могут выпасть в столице в большом количестве 7 марта.

— Повсеместно организованы работы по уборке улиц и дворовых территорий, очистке крыш, зачистке лотковой зоны, вывозу снега на снегосплавные пункты, — отметили в пресс-службе.

В 09:00 7 марта спецтехника начала подметание проезжей части, а также тротуаров и дворовых территорий. Кроме того, на всех дорогах проводят противогололедную обработку. Работы планируют повторять в течение дня.

Столичным водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах в связи со сложными погодными условиями. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами, а также не мешать прохождению спецтехники.

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