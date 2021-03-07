Более 157 миллионов рублей украли из банка в центре Москвы

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Россия, Москва, 1-я Брестская улица Карта всех событий

Неизвестные похитили более 157 миллионов рублей из банка в центре Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУМВД.

Инцидент произошел в субботу, 6 марта, в 11:06 по московскому времени. Деньги украли из банка, расположенного на 1-й Брестской улице.

По данным ведомства, неизвестные похитили из индивидуальных банковских сейфов в депозитарном помещении 157 миллионов 170 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

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