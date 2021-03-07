Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 157 миллионов рублей украли из банка в центре Москвы
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Более 157 миллионов рублей украли из банка в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, 1-я Брестская улица Карта всех событий

Неизвестные похитили более 157 миллионов рублей из банка в центре Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУМВД.

Инцидент произошел в субботу, 6 марта, в 11:06 по московскому времени. Деньги украли из банка, расположенного на 1-й Брестской улице.

По данным ведомства, неизвестные похитили из индивидуальных банковских сейфов в депозитарном помещении 157 миллионов 170 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Авария с участием автобуса и двух автомобилей произошла на Киевском шоссе

кражаденьгибанк
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте