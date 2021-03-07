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Сумасшедший мужчина со стамеской напал на женщину и полицейского в Волгограде
Фото: tambov.gov.ru

Сумасшедший мужчина со стамеской напал на женщину и полицейского в Волгограде

Анастасия Волоснова

Происшествия

Мужчина с психическим заболеванием ранил женщину стамеской и напал на сотрудника полиции в Волгограде. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Инцидент произошел в субботу, 6 марта, в 6:30 утра по московскому времени. Сотрудник правоохранительных органов увидел, как мужчина в домашней одежде и тапочках угрожал прохожим заточенной стамеской. Полицейский потребовал от мужчины сдаться, однако вооруженный злоумышленник не послушался и кинулся на сотрудника правоохранительных органов, после чего предпринял попытку скрыться.

— В ходе преследования полицейский вызвал подкрепление по телефону и продолжил преследование этого человека в жилом квартале. Мужчина по пути угрожал прохожим этим предметом, вел себя агрессивно, бросал кирпичи в машины, — уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, сотрудник полиции распылил в сторону мужчины содержимое газового баллончика, после чего его удалось задержать.

Позднее выяснилось, что ранее мужчина нанес женщине на улице множественные раны головы и кистей рук. Кроме того, было установлено, что нападавший 1974 года рождения состоял на специальном учете из-за своего психического заболевания после недавнего выхода из больницы. Мужчину направили в психиатрическую больницу, сообщает РИА Новости.

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