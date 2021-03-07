Один человек пострадал при столкновении грузовика и легковушки в Новой Москве

Фото: Moscow Live

Россия, Москва, поселение Роговское, деревня Кресты Карта всех событий

Один человек пострадал в результате аварии с участием грузовика и легкового автомобиля в Новой Москве. Об этом рассказал источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

ДТП произошло в воскресенье, 7 марта, в деревне Кресты. На дороге столкнулись грузовик с песком и легковой автомобиль. В результате аварии пострадал один человек, уточнил собеседник «ВМ».

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне МКАД восстановили движение после столкновения шести автомобилей.

Читайте также: Авария с участием автобуса и двух автомобилей произошла на Киевском шоссе