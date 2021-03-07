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Движение по внутренней стороне МКАД восстановили после столкновения шести автомобилей
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Движение по внутренней стороне МКАД восстановили после столкновения шести автомобилей

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 93-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Движение по внутренней стороне МКАД восстановлено после ДТП с участием шести автомобилей. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В воскресенье, 7 марта, в районе Ярославского шоссе столкнулись шесть автомобилей. Из-за инцидента были перекрыты правая и средняя полосы МКАД.

В настоящее время проезжая часть дороги освобождена, сообщили в ведомстве.

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