Движение по внутренней стороне МКАД осложнено из-за ДТП с участием шести автомобилей

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Россия, Москва, МКАД, 93-й километр Карта всех событий

Движение по внутренней стороне МКАД осложнено из-за крупного ДТП с участием шести автомобилей. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Авария произошла в воскресенье, 7 марта, на 93-м километре МКАД. В районе Ярославского шоссе столкнулись шесть автомобилей. Ранее сообщалось, что на внутренней стороне данного участка дороги произошло столкновение 11 машин.

Из-за инцидента была перекрыта правая и средняя полоса МКАД.

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