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Около трех сантиметров снега может выпасть в Москве вечером 7 марта
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Около трех сантиметров снега может выпасть в Москве вечером 7 марта

Юлия Ямпольская

Город

В столице вечером воскресенья, 7 марта, может выпасть 2–3 сантиметра снега. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Известно, что снег, начавшийся утром, будет продолжаться до 17:00–18:00. Кроме того, снегопад сопровождается метелью и усилением ветра.

— До конца дня 7 марта в столице может выпасть 2–3 сантиметра снега, — говорится в сообщении.

Напомним, снегопад начался при температуре порядка 6 градусов ниже нуля, а закончится вечером при температуре от 0 до минус 2 градусов. Горожан призвали быть внимательнее на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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