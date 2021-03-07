Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать в первый день Масленицы, 8 марта

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С 8 марта в России начинается масленичная неделя. Это древний славянский праздник, после которого начинается Великий пост. Масленицу традиционно сопровождали масленичные гулянья, сжигание чучела Масленицы, различные забавы и блины. Они являлись символом солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.

Для каждого дня масленой недели существовали определенные обряды. В понедельник — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши. На лакомки, то есть в среду масленой недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Наверняка отсюда и пошло выражение «к теще на блины».

В широкий четверг проводились многолюдные санные катания и наводились порядки в доме. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось прощеным воскресеньем или прощеным днем. В этот день люди просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками, сжигали Масленицу и провожали зиму.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать в первый день Масленицы, 8 марта

Считалось, что год будет таким, как пройдет первый день Масленицы. Чем больше блинов напечет хозяйка, тем больше достатка будет в доме в этом году. Чтобы привлечь удачу, нельзя грустить, весь понедельник должен сопровождаться весельем.

Люди не спешили вставать рано в этот день, наоборот, считалось, чем дольше поспать в этот день и позже встать, тем удачнее пройдет весь год.

В этот день нельзя было употреблять мясную пищу, ругаться с близкими и резать блины ножом. Запрещалось охотиться на животных и пить алкоголь.

Приметы погоды гласили, что если в этот день туманно, то лето будет сырым. Если в этот день слышен стук дятла, то весна будет поздней.

8 марта отмечается Международный женский день. 111 лет назад француженка Элиз де Ларош стала первой женщиной-пилотом.

В этот день родились актеры Евгений Матвеев, Андрей Миронов, композитор Сергей Никитин, телеведущая Ксения Бородина.

Именины отмечают Иван, Сергей, Кузьма, Алексей, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Климент.

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