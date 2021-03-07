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Фанаты устроили сюрприз для Аллы Пугачевой в праздник весны
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фанаты устроили сюрприз для Аллы Пугачевой в праздник весны

Юлия Ямпольская

Звезды

Поклонники певицы Аллы Пугачевой, облаченные в желтые шарфы, съехались в деревню Грязь из разных уголков РФ, чтобы сделать ей сюрприз. Момент запечатлел ее супруг, шоумен Максим Галкин, в социальной сети Instagram.

На кадрах видно, что публика пришла не с пустыми руками — цветы, гостинцы и портрет звезды стали приятным украшением праздника. Кроме того, фанаты устроили маленький концерт для звезды. Алла Борисовна с балкона наблюдала, как фанаты читают стихи.

— Здорово, что поддерживаете традицию этого праздника! — написал Галкин.

Позже Пугачева поблагодарила поклонников за внимание и по традиции поприветствовала новый сезон года.

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Алла ПугачеваМаксим Галкинроссийские фанаты
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