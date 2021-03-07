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«Что-то похудела»: Галкин опубликовал свежее фото Пугачевой
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Что-то похудела»: Галкин опубликовал свежее фото Пугачевой

Василий Плиткин

Звезды

Известный юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram свежее фото супруги, примадонны российского шоу-бизнеса Аллы Пугачевой, чем сильно порадовал поклонников звезды.

— В лице любимой Аллы поздравляю всех женщин с первым воскресеньем весны, с праздником, когда-то придуманным Аллой, который символизирует любовь, обновление, возрождение! — подписал публикацию Галкин.

На фото видны только лицо артистки и детали одежды. Пугачева облачилась в красную кофту с капюшоном и сделала селфи.

Поклонников не оставил равнодушными новый снимок звезды, и они написали множество комментариев.

«Аллочка — красавица»; «Королевна! Но что-то похудела»; «Просто нереальная и самая лучшая! Завидую тебе, Макс»; «Лучик света любимый», — написали фанаты Пугачевой.

Ранее Пугачева и Галкин обменялись признаниями в любви в соцсетях.

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Алла ПугачеваМаксим ГалкинСемья Пугачевой и Галкина
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