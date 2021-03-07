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Галкин заснял, как Пугачева станцевала с Лизой и Гарри
Алла Пугачева и Максим Галкин женаты более 10 лет / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Галкин заснял, как Пугачева станцевала с Лизой и Гарри

Юлия Курганова

Звезды

Звездная семья певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина не перестают радовать подписчиков, демонстрируя в социальных сетях свой быт. Телеведущий снял и поделился забавным видео на своей странице в Instagram в разделе Stories, где Пугачева танцует вместе с детьми Лизой и Гарри.

Наследники встали по ту сторону стеклянной двери вместе с мамой, чтобы исполнить зажигательный танцевальный номер для папы. Вместе с детьми артистка помахала руками, как вдруг к ней подошел Гарри и попросил шляпу, видимо, чтобы дополнить свой сценический образ. Пугачева не смогла отказать сыну и отдала ему головной убор. Семья продолжила радостно исполнять танец.

Ранее Пугачева и Галкин обменялись признаниями в любви в соцсетях. Юморист опубликовал в своем аккаунте серию снимков с фотосессии и попросил подписчиков помочь определить лучшую фотографию из четырех.

Читайте также: «Им друг от друга не уйти»: Соседов высказался о возможной ссоре Пугачевой и Киркорова

Алла ПугачеваМаксим Галкиндети
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