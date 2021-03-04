«Им друг от друга не уйти»: Соседов высказался о возможной ссоре Пугачевой и Киркорова

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Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал возможную ссору звезд эстрады Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

— Этот вопрос не стоит выеденного яйца. Это все чушь, что они не общаются. Всегда они общались и будут общаться до конца дней. Мне просто смешно об этом говорить. Они общаются, как и раньше. Это шоу-бизнес. Один круг. Им никуда друг от друга не уйти. Даже если бы они захотели не общаться друг с другом, то у них ничего из этого не получилось бы, — рассказал Соседов в интервью порталу Teleprogramma.

Последний год в Сети часто появляются слухи о возможной ссоре Киркорова и Пугачевой якобы из-за того, что артисты перестали выкладывать совместные фото в соцсетях.

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