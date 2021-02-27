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Киркоров посетил премьеру фильма с загадочной спутницей
Филипп Киркоров не стал представлять свою спутницу журналистам / Фото: instagram.com/fkirkorov/

Киркоров посетил премьеру фильма с загадочной спутницей

Юлия Курганова

Звезды

Певец Филипп Киркоров пришел на закрытый показ романтической комедии «Рашн юг» в Москве с таинственной спутницей. Фото с мероприятия он сам опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

Журналисты выяснили, что спутницу короля российской эстрады зовут Карина Захарова. Она работает стилистом, причастна к программе «Голос» и к другим крупным медиапроектам.

Связывают ли Киркорова с Захаровой близкие отношения — не известно. Но весь вечер девушка не отходила от артиста и с удовольствием позировала рядом с ним фотографам и телеоператорам. Киркоров в течение всего вечера пребывал в хорошем расположении духа и не покидал свою спутницу. Он также ответил на вопрос журналистов о самом романтическом поступке в жизни. Им певец считает женитьбу, пишет портал Teleprogramma.pro.

Напомним, что единственной супругой певца была Алла Пугачева. После развода с ней ни один приписываемый Киркорову роман не был официально подтвержден, а детей Аллу-Викторию и Мартина-Кристина ему родила суррогатная мать.

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