Один человек погиб и пять пострадали в результате пожара в квартире в Подмосковье
Россия, Московская область, Пушкино, микрорайон Мамонтовка, Рабочая улица, 12Б Карта всех событий
Квартира загорелась в жилом доме в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 7 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Уточняется, что инцидент произошел в городе Пушкино по адресу улица Рабочая, дом 12б. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров.
В результате происшествия пострадали пять человек, из них двое детей. Стало известно, что один человек погиб.
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