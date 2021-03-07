Один человек погиб и пять пострадали в результате пожара в квартире в Подмосковье

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Россия, Московская область, Пушкино, микрорайон Мамонтовка, Рабочая улица, 12Б Карта всех событий

Квартира загорелась в жилом доме в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 7 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Пушкино по адресу улица Рабочая, дом 12б. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров.

В результате происшествия пострадали пять человек, из них двое детей. Стало известно, что один человек погиб.

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