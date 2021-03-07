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Москвичей предупредили об аномальном холоде 8 марта
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили об аномальном холоде 8 марта

Юлия Ямпольская

Город

В Международный женский день, 8 марта, москвичей ожидает аномальный холод. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в столице ночью опустится до 10 градусов ниже нуля. Днем максимальная температура составит 3–5 градусов мороза.

Как отметил специалист, такой температурный фон на 2–3 градуса ниже нормы. Метеоролог уточнил, что в связи с Международным женским днем прогноз будет представлен в градусах Фаренгейта, поэтому температура днем достигнет примерно плюс 20 градусов по этой системе, передает ТАСС.

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