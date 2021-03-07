Движение ограничено в связи с пожаром на севере Москвы

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Россия, Москва, улица Зорге, 3с1 Карта всех событий

Движение ограничено в связи с возгоранием ангара на севере Москвы. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел по адресу улица Зорге, дом 3. Внутри здания происходят электрические дуги. На данный момент спасатели локализовали возгорание на площади 100 квадратных метров.

В связи с пожаром закрыт въезд на улицу Зорге в районе дома 1 со стороны Хорошевского шоссе. Водителей призвали заранее планировать маршрут.

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