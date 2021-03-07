«Динамо» обыграл «Тамбов» в матче 21-го тура РПЛ
Столичный футбольный клуб «Динамо» обыграл «Тамбов» в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра прошла на стадионе московской команды. Встреча завершилась со счетом 2:0, который открыл игрок «Динамо» Вячеслав Грулев (38-я минута). Также гол забил Никола Моро на 90-й минуте.
Отмечается, что «Динамо» идет на четвертом месте в таблице с 36 очками. «Тамбов» занимает последнее, 16-е место, набрав 13 очков.
В следующем туре столичное «Динамо» встретится со «Спартаком» 13 марта.
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