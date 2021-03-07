Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Трактор задавил пенсионерку на северо-востоке Москвы
/ Фото: Александр Кожохин,Вечерняя Москва

Трактор задавил пенсионерку на северо-востоке Москвы

Ростислав Зубков

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, проспект Мира, 116 Карта всех событий

Трактор задавил насмерть пожилую женщину на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в воскресенье, 7 марта, в пресс-службе ГУ МВД по городу.

По данным полиции, машина совершила наезд на пенсионерку на проспекте Мира возле дома 116а.

— От полученных травм женщина скончалась на месте, — отметил представитель пресс-службы столичного главка МВД.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту случившегося проводится проверка.

Читайте также: Один человек пострадал при столкновении грузовика и легковушки в Новой Москве

водитель сбил человекаМоскваДТП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте