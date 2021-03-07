Трактор задавил пенсионерку на северо-востоке Москвы
Россия, Москва, проспект Мира, 116 Карта всех событий
Трактор задавил насмерть пожилую женщину на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в воскресенье, 7 марта, в пресс-службе ГУ МВД по городу.
По данным полиции, машина совершила наезд на пенсионерку на проспекте Мира возле дома 116а.
— От полученных травм женщина скончалась на месте, — отметил представитель пресс-службы столичного главка МВД.
Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту случившегося проводится проверка.
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