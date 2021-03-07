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Тела женщины и троих детей найдены в Подмосковье
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Тела женщины и троих детей найдены в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

Женщину и троих ее детей обнаружили мертвыми в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 7 марта. сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в городе Ликино-Дулево. По предварительным данным, семью убили.

На данный момент причины смерти устанавливаются. По словам представителя прокуратуры Московской области Натальи Григорьевой, для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали зампрокурора региона Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.

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