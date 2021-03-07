«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ

Фото: spartak.com

Футболисты столичного «Спартака» обыграли «Краснодар» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:1. В составе «красно-белых» по дублю оформили Александр Соболев (2-я и 61-я минуты) и Джордан Ларссон (63-я, 83-я). Кроме того, голами отметились Куинси Промес (8-я) и Эсекель Понсе (75-я).

Встреча началась с минуты молчания в память об известном комментаторе Юрии Розанове, который скончался на 60-м году жизни.

Московский «Спартак», набрав 38 очков, стал третьим в турнирной таблице. Клуб отстает на четыре балла от лидирующего петербургского «Зенита», который сыграл на один матч меньше.

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