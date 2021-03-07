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Астролог Володина дала краткий прогноз на неделю с 8 по 14 марта
/ Фото: instagram.com/vasilisa.volodina /

Астролог Володина дала краткий прогноз на неделю с 8 по 14 марта

Юлия Ямпольская

Общество

Астролог и телеведущая Василиса Володина на своей странице в социальной сети Instagram дала краткий прогноз на неделю с 8 по 14 марта.

Она отметила, что в ближайшие семь дней все представители астрологического круга могут столкнуться с сонливостью и мечтательностью. По ее словам, 8 марта людям не помешает быть открытыми и общительными. Женщин ожидают не только букеты цветов, но ценные и интересные подарки.

Она посоветовала отложить сложные задачи до начала рабочей недели, чтобы сберечь нервную систему.

— В пятницу и на выходных стреляйте глазами по сторонам активнее — вероятны романтические удачи, — написала Володина.

Кроме того, по словам Василисы Володиной, 12, 13 и 14 марта — лучшие дни для посещения театра или любого другого культурного мероприятия.

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астрологВасилиса Володинапрогноз
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