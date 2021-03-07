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Давид Манукян поздравил жительниц целого района Подмосковья с 8 марта
Фото: instagram/dava_m

Давид Манукян поздравил жительниц целого района Подмосковья с 8 марта

Юлия Ямпольская

Звезды

Блогер Давид Манукян, известный как Дава, решил сделать необычный подарок женщинам к 8 марта и накануне праздника приехал в один из спальных районов Московской области, чтобы устроить мини-концерт.

На кадрах, который он опубликовал в социальной сети Instagram, рэпер раздавал женщинам цветы. Во дворе стояла машина с подъемным механизмом и блогер, вооружившись коробками, стал подниматься на высоту нескольких этажей.

Давид Манукян поздравил жительниц целого района Подмосковья с 8 мартаФото: instagram.com/dava_m /

— Вас с 8 марта. А этот букет для мужчины, чтобы он завтра неожиданно поздравил вас, — сказал Манукян.

В финале акции он устроил мини-концерт около подъезда, на который пришли местные жители.

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цветы8 мартаДавид Манукян
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