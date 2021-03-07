Липовой заявил, что бывшая жена запрещает ему общаться с сыном

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Александр Липовой рассказал, что бывшая супруга препятствует его общению с сыном. По словам спортсмена, ему нельзя навещать наследника.

— С сыном не вижусь, жена не дает, — цитирует Липового «Стархит».

Напомним, что у Липового растут два сына: Алекс от союза с Аланой Мамаевой и второй — Демид, родившийся в браке с Сашей Кабаевой. С матерью первенца спортсмен в весьма натянутых отношениях, модель даже собиралась лишить его родительских прав.

По словам Липового, он по привычке называет ее женой.

— Почему развод? Так бывает в жизни, было красиво, а потом некрасиво, — заявил он.

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