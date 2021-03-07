Спасатели извлекли из-под завалов девочку на месте взрыва в жилом доме в Подмосковье

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Спасатели извлекли из-под завалов 14-летнюю девочку на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковном Серпухове. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает ТАСС.

Уточняется, что пострадавшую отправили в медицинское учреждение.

На данный момент специалисты выясняют, остались ли под завалами еще люди. Ведется разбор рухнувших конструкций. Известно, что дом обрушился практически полностью.

В деревне Лукьяново в городском округе Серпухов произошел хлопок бытового газа в жилом доме площадью 150 квадратных метров. Возгорания не последовало.

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